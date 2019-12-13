В австрийском Хохфильцене начался второй этап Кубка мира по биатлону

Открывали программу женщины, бежавшие спринт на 7,5 километра. Победу одержала итальянка Доротея Вирер, на второй строке норвежка Тандревольд, третья - россиянка Миронова. Лучшая из белорусок - Анна Сола. Один промах на огневых рубежах и 30 место. Ирина Кривко 33-ая с двумя пулями в молоко, вслед за ней отстрелявшая чисто Динара Алимбекова. В 16:30 на "Беларусь 5" прямая трансляция мужского спринта. Беларусь представит четыре спортсмена.