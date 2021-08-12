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В. Азаренко и А. Соболенко выступают на турнире в Монреале

С нетерпением ждем белорусское теннисное дерби в рамках четвертьфинала турнира в Монреале!

Виктория Азаренко в эти минуты в 1/8сражается с гречанкой Марией Саккари. Сначала девушки обменялись победами в сетах. Идет третья партия.

Ранее же Арина Соболенко обеспечила себе место в 1/4 финала, обыграв канадскую спортсменку Ребекку Марино 6:1, 6:3. Отметим, что Соболенко посеяна под первым номером, потому что лидер мирового рейтинга - австралийка Эшли Барти и вторая ракетка планеты - японка Наоми Осака в Монреаль не приехали.



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