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В. Азаренко на теннисном турнире в Чикаго поборется за выход в 1/16 финала

Сегодня вечером на местных соревнованиях возьмет старт Виктория Азаренко. За выход в 1/16 финала она поспорит с китаянкой Чжан Шуай. Телеканал "Беларусь 5" покажет матч в записи. Начало в 23:50.

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