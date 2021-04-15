В. Азаренко пропустит турнир из-за вакцинации

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не сможет выступить на турнире серии WTA с призовым фондом более $ 450 000 в Штутгарте. Спортсменка отказалась от участия, т. к. во время соревнований будет получать первую дозу вакцины от коронавируса. Даты проведения турнира - с 19 по 25 апреля.