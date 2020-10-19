В. Азаренко с поражения стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации в чешской Остраве

Теперь можно сосредоточиться на одиночном разряде. Виктория Азаренко с поражения стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации в чешской Остраве. Соревнования проходят в помещении на харде. Сегодня в 1/8 финала парного разряда белоруска вместе с чешкой Каролиной Муховой проиграла латвийско-российскому дуэту Остапенко - Звонарева 6:1, 4:6, 4:10. В одиночном разряде Виктория Азаренко, также как и Арина Соболенко, стартует со второго круга. Матчи этой стадии пройдут не раньше среды.