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В. Азаренко сыграет в 1/4 финала теннисного турнира серии WTA в Берлине с Д. Пегулой

Возможность отыграться за поражение на Australian Open у белоруски будет сегодня. Виктория Азаренко сразится с представительницей США Джессикой Пегулой за выход в полуфинал турнира серии WTA с призовым фондом более 560 тысяч долларов. Начало встречи в 17:30.


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