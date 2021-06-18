В. Азаренко сыграет в 1/4 финала теннисного турнира серии WTA в Берлине с Д. Пегулой

Возможность отыграться за поражение на Australian Open у белоруски будет сегодня. Виктория Азаренко сразится с представительницей США Джессикой Пегулой за выход в полуфинал турнира серии WTA с призовым фондом более 560 тысяч долларов. Начало встречи в 17:30.