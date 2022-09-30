В Барановичах стартовал республиканский турнир по футболу среди женских команд

Конечно же, эти дети требуют особого внимания. Они должны понимать, что не просто спорт для того, чтобы развиваться, а спортивные достижения - это элемент дружбы, элемент общения. Они видят и понимают, что ни государство, ни взрослые, мы их никогда не бросим и одних в беде не оставим. Это сплачивает нас, это делает нас единым обществом и единым народом. Все мы понимаем, что в единстве наша сила. Вот здесь зарождается умение дружить, умение общаться, верить в светлое, в доброе. Я уверен, что они вырастут достойными гражданами нашей страны. Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" при поддержке Президентского спортивного клуба проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями интеллекта через занятия спортом. Ежегодно объединением проводятся региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта. Организуются спортивные тренировки и отборочные соревнования с целью подготовки сборной Беларуси к Международным специальным олимпийским играм.

Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета "Спешиал Олимпикс"