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В Барановичах стартовал республиканский турнир по футболу среди женских команд
В Барановичах сегодня стартовал республиканский турнир по футболу среди женских команд, тренирующихся по системе "Спешиал Олимпикс".
В областном центре выступают девушки, представляющие пять команд: "Весново", "Ганцевичи", "Руденск", "Улла", "Улуковье". Футбол развивает скорость, целеустремленность, силу, выносливость - и именно эти качества должны помочь особенным девочкам реализовать себя в жизни.
Турнир традиционный, однако, кроме борьбы за титул чемпиона, девушки здесь получают возможность познакомиться и узнать друг друга получше.
У нас такие турниры проходят раз в году. На протяжении целого года девушки тренировались в спортивном зале и на футбольном поле. Сегодня они приехали показать, чего достигли. Они сравнивают свои результаты с прошлогодним турниром. Они познакомятся с новыми девочками, сегодня новая команда одна присутствует, которой не было до этого. Поэтому им соревнования дают радость общения, возможность продемонстрировать свои способности и просто желание жить.Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно же, эти дети требуют особого внимания. Они должны понимать, что не просто спорт для того, чтобы развиваться, а спортивные достижения - это элемент дружбы, элемент общения. Они видят и понимают, что ни государство, ни взрослые, мы их никогда не бросим и одних в беде не оставим. Это сплачивает нас, это делает нас единым обществом и единым народом. Все мы понимаем, что в единстве наша сила. Вот здесь зарождается умение дружить, умение общаться, верить в светлое, в доброе. Я уверен, что они вырастут достойными гражданами нашей страны.Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" при поддержке Президентского спортивного клуба проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями интеллекта через занятия спортом. Ежегодно объединением проводятся региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта. Организуются спортивные тренировки и отборочные соревнования с целью подготовки сборной Беларуси к Международным специальным олимпийским играм.
Фото: БелТА
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