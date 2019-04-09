В Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Прямая трансляция в 19:30

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сегодня разыграют два комплекта наград, за один из которых поборются и наши спортсмены. В весовой категории до 73 килограммов на помост выйдут Иван Клим и Вадим Лихорад. Напомним, сейчас в копилке нашей команды две большие медали и две малые. Чемпионом Европы стал Геннадий Лаптев, бронзовой призеркой - Юлия Асаенок.