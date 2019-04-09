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В Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Прямая трансляция в 19:30

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сегодня разыграют два комплекта наград, за один из которых поборются и наши спортсмены. В весовой категории до 73 килограммов на помост выйдут Иван Клим и Вадим Лихорад. Напомним, сейчас в копилке нашей команды две большие медали и две малые. Чемпионом Европы стал Геннадий Лаптев, бронзовой призеркой - Юлия Асаенок.

Прямая трансляция из Грузии начнется сегодня на "Беларусь 5" в 19:30.

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