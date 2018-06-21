В Беларуси готовятся к ответственным и важным стартам – II Европейским играм, до которых остается ровно год.

Представители координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов, которые в эти дни находятся в Минске, отмечают: за последние несколько месяцев Беларусь существенно продвинулась по многим направлениям.

Насколько наша столица уже готова к спортивному форуму, смогли оценить и приглашенные российские журналисты. Сегодня в рамках экскурсии они проехали по главным улицам Минска, смогли увидеть спортивные арены, где пройдут состязания, и получить ответы на все интересующие вопросы.

Рассказывает Елена Горельчик.

Заочное знакомство с Европейскими играми российские журналисты начали с небольшой экскурсии по центральным улицам Минска. Спорткомлпекс "Уручье", тир Тимошенко, Дворец спорта. Наши коллеги признались: архитектурный интерес номер 1 в их списке - стадион "Динамо".

Конечная остановка на сегодня - Национальный олимпийский комитет. И возможность более подробно узнать нюансы II Европейских игр. Будущим летом в Минск бороться за медали приедут более 4 тысяч спортсменов из 50 стран Европы.

Жесткий отбор прошли 15 видов спорта, в трех из них (таких, как гребля на байдарках и каноэ, стрельба и настольный теннис) будут разыгрываться прямые путевки на Олимпиаду в Токио. В остальных - рейтинговые очки для отбора на Игры-2020. В четырех видах спорта (боксе, бадминтоне, гребле и дзюдо) в Минске одновременно пройдет и чемпионат Европы. Многие другие дисциплины, не вошедшие в программу, станут показательными.

В дирекции пообещали в скором времени представить и талисман Европейских игр. И тут же заинтриговали: он может быть не один.

Несколько дней в Минске работает и координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов. Накануне спортивные функционеры ЕОК получили полный отчет о процессе подготовки к Европейским играм. Замечаний нет. Все идет по плану.

Сегодня в Минске с визитом находятся и представители испанской вещательной компании, которая будет организовывать трансляции соревнований. I Европейские игры в Баку посмотрело около полутора миллиарда человек. Задача организаторов II Европейских игр - сделать эту аудиторию гораздо больше.

И, как говорится, о наболевшем для наших российских коллег. Во время чемпионата мира по футболу в России в десятки раз поднялись цены на жилье.

Один из важнейших вопросов, над которым работает сегодня оргкомитет, - это организация транспорта. Между спортивными объектами будут курсировать брендированные автобусы и в пробках этому транспорту стоять не придется. Для них будет выделена специальная полоса, после игр она останется за общественным транспортом. Кроме того, платные дороги на месяц (по неделе до, во время и после) станут для иностранных граждан бесплатными. При условии передвижения по ним на легковых автомобилях.



Сегодня на "Динамо" наводят лоск. Завтра здесь пройдет торжественная церемония открытия стадиона, в рамках которой состоится футбольный матч между сборной клубов и объединенной командой минского и брестского "Динамо".