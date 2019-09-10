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В Беларуси может появиться региональный центр по легкой атлетике
Такие масштабные спортивные события, как легкоатлетический матч Европа - США способны позитивно влиять и на политическую ситуацию в мире.
Об этом Президент Беларуси заявил накануне во время торжественной церемонии открытия состязания двух континентов на стадионе "Динамо". Это первое подобное соревнование за всю историю легкоатлетических федераций. Многие из спортсменов рассматривают такое выступление как хорошую возможность подготовиться к чемпионату мира по легкой атлетике, а вот молодые атлеты настроены громко заявить о себе на глазах у лучших из лучших.
А до старта матча на "Динамо" Александр Лукашенко встретился с главами легкоатлетических ассоциаций Себастьяном Коэ и Свеном Арне Хансеном. Так, стало известно, что в Беларуси может появиться региональный центр по легкой атлетике. Он позволит готовить в нашей стране атлетов мирового уровня. По хорошей традиции стороны обменялись подарками. Гостям эксклюзивный набор шоколада, а Главе государства в презент традиционный швейцарский колокол, ведь штаб-квартира Европейской ассоциации легкой атлетики как раз находится в Лозанне.
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