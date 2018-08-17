В Беларуси официально открылся биатлонный сезон - вторым в истории Кубком Федерации

За три месяца до старта 1-го этапа Кубка мира в Беларуси сегодня официально открылся биатлонный сезон - вторым в истории Кубком Федерации! На городской площади в Новогрудке по этому случаю прошла торжественная церемония открытия молодежных соревнований, в которой приняли участие почетные гости, среди них - титулованные биатлонисты прошлых лет, в том числе и бывшая биатлонистка сборной Беларуси, уроженка Новогрудка Людмила Ананько!

Кубок Федерации проводится по аналогии с этапами Кубка мира с соответствующей атмосферой, системой аккредитации, цветочными церемониями и даже пресс-конференцией с участием всех победителей! В 1-м - летнем - в истории Кубка Федерации этапе примут участие юноши и юниоры из 6 областных центров, а также команда экспериментальной группы и команда японских биатлонистов, которые уже две недели проводят тренировочный сбор на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва. Тем временем на биатлонной базе в Новогрудке к 1-му этапу была проведена серьезная реконструкция, обновилась инфраструктура.