Продолжаются хоккейные матчи в рамках Кубка Салея: "Лида" сыграет с "Брестом", "Шахтер" - с "Неманом"

На ледовых аренах Беларуси продолжаются баталии Кубка Руслана Салея. Уже сегодня "Лида" поедет в гости к "Бресту". Игра начнется в 19:00. А "Шахтер" примет у себя "Неман". Этот матч в прямом эфире будет показывать телеканал "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 19:30. Обе эти команды сыграли два поединка. В активе у каждой по одной победе. Последние свои встречи "Шахтер" и "Неман" проиграли, так что оба коллектива настроены на борьбу.