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В Беларуси проходит розыгрыш детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой"

В Беларуси под патронажем Президентского спортивного клуба проходит розыгрыш детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой".

В этом году путь к трофею начинали 87 команд из разных регионов. До финала дошли самые лучшие. Ребят разбили на группы по возрасту. И сегодня определились победители и призеры в 4-х возрастных группах. Поздравления принимали юные волейболисты из СДЮШОР клуба "Минск", Центра олимпийского резерва Жлобина, а также мозырской СДЮШОР "Жемчужина Полесья".

Уже в начале следующей недели победители и призеры турнира определятся еще в 4-х возрастных категориях.Традиционно организаторы соревнований - Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб и Министерство спорта и туризма.

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