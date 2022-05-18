В Беларуси проходит розыгрыш детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой"

В этом году путь к трофею начинали 87 команд из разных регионов. До финала дошли самые лучшие. Ребят разбили на группы по возрасту. И сегодня определились победители и призеры в 4-х возрастных группах. Поздравления принимали юные волейболисты из СДЮШОР клуба "Минск", Центра олимпийского резерва Жлобина, а также мозырской СДЮШОР "Жемчужина Полесья".