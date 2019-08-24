В Беларуси провели Международный олимпийский день

И кто как не победители и призеры Игр могут лучше всех рассказать о своем виде спорта и заинтересовать как родителей, так и малышей. Об атлетическом калейдоскопе Кристина Камыш.



На площадке художественной гимнастики возле спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" на столичной улице Сурганова аншлаг. Принцессы борются за обручи, мячи и внимание тренеров. И если клевые девчонки запутывали узлы и банты на ленте, то все крутые парни были с клюшками. Они ведь знают истину.



Несмотря на жаркую погоду, место на празднике нашлось и зимним видам: керлингу, лыжам и даже фристайлу. Причем лыжные акробаты пришли на фестиваль чемпионским составом: Козеко, Цупер, Дащинский, Романовская.





Александр Богданович ненадолго отвлекается от праздника. И это понятно. Белорусская сборная в это время гребет награды на чемпионате мира венгерском Сегеде. Самый медалеемкий вид спорта в стране популярен на фестивале не только у детей, но и у дальновидных родителей.

Борьба, легкая атлетика, теннис, баскетбол, велоспорт. Выбор на Международном олимпийском дне был большим - 45 площадок.

Организаторы каждому ребенку предложили пройти "Олимпийский квест". Участникам выдавали специальную карточку на 20 отделений. Их нужно было заполнить печатями, которые ставились на спортивных площадках за выполнение заданий. За 10 печатей можно было получить дневник, а за 20 - часы с шагомером.



Международный олимпийский день в мире проводится 23 июня.