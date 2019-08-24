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В Беларуси провели Международный олимпийский день
И кто как не победители и призеры Игр могут лучше всех рассказать о своем виде спорта и заинтересовать как родителей, так и малышей. Об атлетическом калейдоскопе Кристина Камыш.
На площадке художественной гимнастики возле спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" на столичной улице Сурганова аншлаг. Принцессы борются за обручи, мячи и внимание тренеров. И если клевые девчонки запутывали узлы и банты на ленте, то все крутые парни были с клюшками. Они ведь знают истину.
Несмотря на жаркую погоду, место на празднике нашлось и зимним видам: керлингу, лыжам и даже фристайлу. Причем лыжные акробаты пришли на фестиваль чемпионским составом: Козеко, Цупер, Дащинский, Романовская.
Александр Богданович ненадолго отвлекается от праздника. И это понятно. Белорусская сборная в это время гребет награды на чемпионате мира венгерском Сегеде. Самый медалеемкий вид спорта в стране популярен на фестивале не только у детей, но и у дальновидных родителей.
Борьба, легкая атлетика, теннис, баскетбол, велоспорт. Выбор на Международном олимпийском дне был большим - 45 площадок.
Организаторы каждому ребенку предложили пройти "Олимпийский квест". Участникам выдавали специальную карточку на 20 отделений. Их нужно было заполнить печатями, которые ставились на спортивных площадках за выполнение заданий. За 10 печатей можно было получить дневник, а за 20 - часы с шагомером.
Международный олимпийский день в мире проводится 23 июня.
Именно тогда 125 лет назад создали Международный олимпийский комитет. Но вместе с тем каждый НОК может самостоятельно выбирать дату спортивного фестиваля.
Международный олимпийский день проводится не впервые. И то, что на празднике были тысячи детей, еще раз доказывает, что подрастающее поколение не только хочет заниматься спортом, но и очень его любит.
Игровой квест для детей из пяти этапов подготовили и представители Белагропромбанка. Самый спортивный банк страны на правах генерального спонсора НОК Беларуси каждый год участвует в празднике.
Массовый спорт - основа спорта высших достижений. И кто знает, сколько будущих олимпийских чемпионов сегодня впервые записались в секции.
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