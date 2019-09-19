В Беларуси реализуются различные образовательные проекты по линии УЕФА

Суперкубок УЕФА. Расскажем о нем подробнее. В высоту он 58 сантиметров, а весит чуть более 12 килограммов. Сам Суперкубок основан в 1972 году и к этому моменту его выигрывали 24 различные команды. Самые титулованные - "Барселона" и "Милан" - по пять раз становились обладателями трофея.





Ранее 2022 года в БеларусиСуперкубок УЕФА не разыграют

А теперь самая важная информация: ранее 2022 года в Беларуси этот трофей не разыграют. До этого времени уже все расписано. Суперкубок Европы обычно проводят перед стартом сезона - в августе. Беларусь в своей заявке сделает упор на национальный стадион, который будет построен к 2023 году. Доверь УЕФА Беларуси Суперкубок, и появление новой арены на 35 тысяч зрителей не осталось бы незамеченным на континенте. И это в Ньоне отчетливо понимают.

Кто будет соперничать с Минском, пока неизвестно - узнаем 28 октября. Тогда же закончится прием заявок. Сейчас действующим обладателем Суперкубка является "Ливерпуль". Мерсисайдцы в Стамбуле в августе обыграли другую английскую команду "Челси". К слову, чуть ранее, в мае, в Баку на современной арене провели еще один еврокубковый финал Лиги Европы.

И это еще одно доказательство, что УЕФА и Чеферин, в частности, беспокоятся о развитии футбола, прежде всего, в небольших футбольных странах. Главное, чтобы в этих странах были заинтересованы в этом развитии.

Павел Каупцкий

в своем сюжете расскажет, чем в этом отношении может похвастать Беларусь.

Благодаря футболу, Беларусь ежегодно получает более 70 миллионов евро

Михаил Сиваков, Егор Филипенко, Артем Милевский - пожалуй, самые известные воспитанники этой школы. Комплекс натуральных полей, два искусственных с подогревом, около тысячи занимающихся от 5 до 18 лет. Академия футбольного клуба "Минск" - одна из самых крупных и продуктивных в стране. Детей сюда не набирают, а отбирают!

Александр Струк, тренер детских команд ФК "Минск":

"Моя задача основная - дать ребенку счастье. И выявить наиболее перспективных ребят для дальнейших занятий на более профессиональном уровне".

Александр Струк работает с двумя детскими командами клуба: шести- и двенадцатилетними ребятами.

Игорь Шлойдо, ФК "Минск":

"Мы понимаем, что не все станут профессиональными футболистами. Да, наверное, это и не нужно. Вместе с тем, чтобы они росли здоровыми, целеустремленными. Наркотики, еще одна напасть - паутина. Дети сидят в компьютерах".







Игорь Шлойдо возглавил СДЮШОР по футболу "Смена" 19 лет назад. Сейчас это ФК "Минск". Руководитель надеется, что Беларусь получит право провести суперкубок. И сам матч здесь не так важен.

Благодаря футболу, Беларусь ежегодно получает более 70 миллионов евро. Результаты независимого международного исследования УЕФА озвучили на прошлой неделе. Это не прямые доходы, а например, сэкономленные деньги, когда люди меньше болеют и не обращаются за помощью к медикам.

Илья Солнцев, доцент Российского экономического университета имени г. В. Плеханова:

"За один год фактически футбол способен сгененрировать дополнительных эффектов для сферы экономики, здравоохранения, для социальной сферы на сумму, которая эквивалентна 72 миллионам евро.

Потенциал роста огромный. Если вы посмотрите на эффекты, которые есть в западных странах, то там эффекты могут быть чуть больше, но и тот потенциал, до которого они могут вырасти через 3-5 лет, намного меньше, потому что они уже достигли фактически оптимальных результатов, и рассчитывать на бурный рост трудно. В Восточной Европе потенциал большой".

Футбольная сборная Беларуси в следующем году может впервые выйти в финальную часть топ-турнира - чемпионата Европы.

БАТЭ регулярно выступает на групповых стадиях еврокубков. Учитывая зашкаливающую конкуренцию в игре номер один - достойно, хотя мы и привыкли сетовать, что опять наши футболисты проиграли.