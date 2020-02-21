Смелость, грациозность и спортивное мастерство. Все это завтра пригодится участником этапа Кубка мира по фристайлу, который пройдет в наших Раубичах. В Беларуси собрались 5 десятков лыжных акробатов из 9 стран. К нам приехали лидеры. Сегодня участники провели тренировки. А у организаторов свои заботы. Погода вносит коррективы. Последние новости из Раубичей у Кристины Камыш.



Разгоняется Павел Дик. Он максимально сконцентрирован на тренировке. Не прошла даже неделя, как белорус стал бронзовым призером на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве. Это первая серьезная медаль в карьере. Теперь надо достойно выступить дома.



Этап Кубка мира для Раубичей далеко не первый. Элита фристайла любит приезжать к нам. Свои сильнейшие составы заявили китайцы, швейцарцы, россияне. Вместе почти полсотни атлетов из девяти стран. За сутки до старта соревнований склон выглядит вот так. Чтобы сохранить в идеальном состоянии зоны разгона и приземления, фристайлисты сократили время тренировок. Но это очень маленькая цена за то, что этап Кубка планеты не придется ни отменять, ни переносить.







Сразу три важных события принимает спортивный комплекс "Раубичи". Кроме этапа Кубка мира по фристайлу, здесь пройдут чемпионат Европы по биатлону и Кубок IBU. Подготовить трассу надлежащим образом в условиях температурных рекордов непросто. 16 снежных пушек не включали целую неделю. Искусственный снег они производят, когда столбик термометра опускается до минус трех, а эта неделя выдалась аномально теплой для февраля. Даже когда небесная канцелярия не радует, найдется тот, кто поддержит. С лыжной трассы в Веснянке, которая принадлежит футбольному клубу "Минск", привезли часть снега. Несмотря на ироничные комментарии в интернете, лыжники понимают: Раубичам снег нужнее сейчас.



Стратегический объект - Заячья Поляна. В тенистом лесном массиве сосредоточен снежный резерв для Раубичей. Еще сегодня здесь проходили соревнования "Снежного снайпера". Но в случае форс-мажора снег перевезут в спорткомплекс. Удобно будет и любителям, и болельщикам во время этапа Кубка мира по фристайлу. Для них организован экспрессный маршрут номер 449, который будет курсировать от станции метро "Борисовский тракт" в Раубичи и обратно. Соревнования начнутся в субботу в 14 часов. Это старт квалификации. А финалы пройдут в семь часов вечера. На воскресенье запланированы соревнования по синхронным прыжкам.



