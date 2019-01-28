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Завершился областной этап соревнований среди детей и подростков "Снежный снайпер"

От маленьких побед к большим! Накануне в Беларуси завершился областной этап соревнований среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. По традиции в них приняли участие любители биатлона от 11 до 16 лет.



В Минской области состязания прошли в Раубичах. Из почти 300 школьников в республиканский финал вышли 24 самых быстрых и метких. Награды лучшие получили из рук председателя Центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко.

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Республиканский финал "Снежного снайпера" также пройдет в Раубичах с 8 по 10 февраля. А с 18 по 24 число спорткомплекс примет Открытый чемпионат Европы по биатлону и "Гонку легенд".

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