От маленьких побед к большим! Накануне в Беларуси завершился областной этап соревнований среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. По традиции в них приняли участие любители биатлона от 11 до 16 лет.







В Минской области состязания прошли в Раубичах. Из почти 300 школьников в республиканский финал вышли 24 самых быстрых и метких. Награды лучшие получили из рук председателя Центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко.