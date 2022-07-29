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В БГУФК чествовали четырехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Елену Белову

Нелли Ким, пятикратной олимпийской чемпионке, одной из самых ярких звезд на небосклоне спортивной гимнастики, исполнилось 65 лет. Спортсменка пять раз поднималась на первую ступеньку пьедестала почета на Олимпиадах в Монреале и Москве. На счету гимнастки и пять медалей высшего достоинства на планетарных форумах, а также две победы на чемпионатах Европы. Сейчас Нелли Ким возглавляет женский технический комитет Международной федерации гимнастики.

А в Белорусском университете физической культурычествовали Елену Белову. Четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах, восьмикратная победительница планетарных форумов накануне отметила 75-летие. Елена Дмитриевна преподает на кафедре педагогики и психологии. Самые теплые слова и поздравления звучат в стенах родной альма-матер. Елена Белова побеждала на летних Играх в Мехико, Мюнхене и Монреале.

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