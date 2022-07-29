В БГУФК чествовали четырехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Елену Белову

Нелли Ким, пятикратной олимпийской чемпионке, одной из самых ярких звезд на небосклоне спортивной гимнастики, исполнилось 65 лет. Спортсменка пять раз поднималась на первую ступеньку пьедестала почета на Олимпиадах в Монреале и Москве. На счету гимнастки и пять медалей высшего достоинства на планетарных форумах, а также две победы на чемпионатах Европы. Сейчас Нелли Ким возглавляет женский технический комитет Международной федерации гимнастики.