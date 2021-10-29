В ближайшей игре Лиги чемпионов футболисты Месси и Мбаппе могут пропустить матч против "Лейпцига"

По сообщению издания Daily Mail, французскому "Пари Сен-Жермен" в ближайшей игре Лиги чемпионов против "Лейпцига" придется обойтись одновременно без Месси и Мбаппе. Как сообщается, француз пропустил тренировку накануне поединка против Лилля из-за инфекции уха, носа и горла. Месси, пропустив тренировку накануне, сегодня уже работал в общей группе. В Лиге чемпионов, и во французской Лиге 1 парижане первые.