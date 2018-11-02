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В Бобруйске проходит чемпионат мира по панкратиону
В Бобруйске в эти дни собрались ценители древних олимпийских единоборств. В городе проходит чемпионат мира по панкратиону. Это возрожденный вид спорта. Он считается прародителем популярных смешанных боевых искусств ММА. Мировой форум в Бобруйске, без преувеличения, стал самым масштабным. Участников почти в 2 раза больше, чем на предыдущем чемпионате в Сочи. О том, как лед "Бобруйск-Арены" растаял от жарких боев панкратиона, расскажет Анна Эйсмонт.
Ни расстояния в тысячи километров, ни холодная белорусская осень не смутили почти полтысячи спортсменов со всего мира.
Индия, Австралия, Афганистан и не только - география стран-участниц впечатляет. Представители 17 стран прибыли к нам, чтобы побеждать, и ни у кого не возникло вопросов, как добраться в районный центр Могилевской области Бобруйск.
Все спортсмены прошли свой национальный отбор и завоевали путевку на ЧМ. И интересно, что среди участников есть девушки, и таким образом они развинчивают миф об опасности этого вида спорта.
Сегодня проходили бои по традиционному панкратиону в аутентичной экипировке. Так же, как когда-то в Древней Греции. Кстати, чемпионом по панкратиону был древнегреческий философ и учитель Аристотеля Платон. Поединки проводят в специальной защите, установлены четкие правила борьбы.
Чемпионат мира по панкратиону стал настоящим событием для Бобруйска и вызвал неподдельный интерес не только со стороны спортсменов (в холле Ледового дворца заметное оживление: все хотят сфотографироваться со знаменитым шоуменом Вадимом Галыгиным).
Сборная Беларуси традиционно представлена одним из самых многочисленных составов - более 50 спортсменов.
Всего будет разыграно 70 комплектов наград, и все самое интересное на ковре "Бобруйск-Арены" случится в субботу и воскресенье - самые зрелищные бои и даже полноконтактный панкратион с болевыми удушающими приемами, разрешенными ударами и эффектными бросками. Кстати, все можно будет увидеть в трансляции на "Беларусь 5" в воскресенье в 22:50.
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