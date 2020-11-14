В Болгарии проходит чемпионат Европы по велоспорту на треке

Михаил Шеметов финишировал 6-м в индивидуальном преследовании, которое прошло в рамках чемпионата Европы по велоспорту на треке. Еще один наш спортсмен Денис Мазур в этой дисциплине показал 9-й результат. В эти минуты Артем Зайцев выступает в полуфинале кейрина. Кроме того за медали в гонках по очкам поборются Инна Савенко и Роман Романов.