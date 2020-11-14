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В Болгарии проходит чемпионат Европы по велоспорту на треке

Михаил Шеметов финишировал 6-м в индивидуальном преследовании, которое прошло в рамках чемпионата Европы по велоспорту на треке. Еще один наш спортсмен Денис Мазур в этой дисциплине показал 9-й результат. В эти минуты Артем Зайцев выступает в полуфинале кейрина. Кроме того за медали в гонках по очкам поборются Инна Савенко и Роман Романов.

Е. Королек - серебряный призер чемпионата Европы по велотреку

Напомним, накануне вторую медаль нашей сборной принес Евгений Королек. Он стал серебряным призером в омниуме. Этот вид программы является олимпийским и в нем наши спортсмены завоевали лицензию на игры в Токио. Завтра Королек в паре с Романом Тишковым выйдет на старт еще одной олимпийской дисциплины - медисона.

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