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В болгарском "Лудогорце" 12 случаев коронавируса
Вспышка коронавируса в лучшей команде Болгарии. 12 случаев заражения COVID-19 диагностированы в стане действующего чемпиона - "Лудогорца". Об этом информирует официальный сайт клуба. Матч "Лудогорца" против "Свога" в 1/16 финала Кубка страны перенесен. Кто именно заразился, не уточняется. Отметим, что в минувший четверг "Лудогорец" играл против "Тоттенхэма" в Лиге Европы.
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