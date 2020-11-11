В болгарском "Лудогорце" 12 случаев коронавируса

Вспышка коронавируса в лучшей команде Болгарии. 12 случаев заражения COVID-19 диагностированы в стане действующего чемпиона - "Лудогорца". Об этом информирует официальный сайт клуба. Матч "Лудогорца" против "Свога" в 1/16 финала Кубка страны перенесен. Кто именно заразился, не уточняется. Отметим, что в минувший четверг "Лудогорец" играл против "Тоттенхэма" в Лиге Европы.