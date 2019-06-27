ІІ Европейские игры - сегодня начинается седьмой день соревнований. В борьбу за медали вступают трековики. На минском велодроме будут разыграны 4 комплекта наград в командном спринте как у женщин, так и у мужчин, в мужском скретче, а также в женской гонке по очкам.



За 11 комплектов медалей поспорят байдарочники и каноисты. Чемпионы и призеры ІІ Европейских игр определятся в четырех весовых категориях турнира по вольной борьбе. Завершат розыгрыш медалей лучники. Все еще будут бороться за награды представители стендовой и пулевой стрельбы. Сегодня стартует турнир по спортивной гимнастике. Помимо этого, продолжаются отборочные состязания по настольному теннису и бадминтону, а также групповой этап турнира по пляжному футболу, где сборная Беларуси в своей группе А имеет в активе две победы. Вчера команда Николаса Альварадо в серии пенальти переиграла команду Швейцарии. И сегодня встретится с португальцами. Начало поединка в 19:30.