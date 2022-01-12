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В Борисове прошла пресс-конференция Александра Михайлова

Уважение - базовый принцип, на котором строится коллектив, а психология - самый важный и самый неизученный аспект футбола. Это лишь немногие тезисы, которые услышали журналисты на большой пресс-конференции нового главного тренера БАТЭ Александра Михайлова. Специалист в прошлом сезоне возглавлял дублирующий состав борисовчан, с которым завоевал серебро чемпионата.

Задача перед Михайловым самая высокая, но чтобы коллектив быстрее сформировался, тренеру и клубу необходимы зарубежные сборы.

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