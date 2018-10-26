В Братиславе пройдет матч второго круга Кубка Дэвиса между сборными Словакии и Беларуси

Борьба за сохранение прописки в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Сегодня в Братиславе начнется матч второго круга между сборными Словакии и Беларуси. Первыми на корт выйдут Мартин Клижан и 17-летний белорус Александр Згировский, заменивший травмированного Илью Ивашко. Затем сыграют Норберт Гомбош и Егор Герасимов. Завтра вначале состоится парная игра - Мартин Клижан и Филип Полашек встречаются с Максимом Мирным и Андреем Василевским, а затем пройдут два одиночных поединка, в которых белорусы обменяются соперниками. Начало матча сегодня в 17:00. Прямой эфир на телеканале "Беларусь 5".