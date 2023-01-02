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В Бразилии в последний путь провожают легендарного Пеле
В последний путь мир сегодня провожает короля футбола. В Бразилии гражданская панихида по Пеле состоится на стадионе клуба Сантос. Церемония прощания продлится сутки.
Затем катафалк провезут по улицам. Похоронят знаменитого футболиста на девятом этаже самого высотного кладбища в мире, в месте, которое он сам приобрел себе 19 лет назад.
Пеле был признан лучшим футболистом XX века, по версии FIFA и Международного олимпийского комитета. Он единственный футболист, который трижды становился чемпионом мира. За сборную Бразилии провел 92 матча и забил 77 голов.
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