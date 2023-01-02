В Бразилии в последний путь провожают легендарного Пеле

В последний путь мир сегодня провожает короля футбола. В Бразилии гражданская панихида по Пеле состоится на стадионе клуба Сантос. Церемония прощания продлится сутки.

Затем катафалк провезут по улицам. Похоронят знаменитого футболиста на девятом этаже самого высотного кладбища в мире, в месте, которое он сам приобрел себе 19 лет назад.