В Бресте 2 июня гандбольные команды разыграют медали СЕХА-Лиги

Большой гандбольный праздник продолжается в Бресте. 2 июня спортивные болельщики узнают всех обладателей медалей СЕХА-Лиги. В матче за бронзу минский СКА сразится с клубом "Виктор" из Ставрополя, а чемпионский титул между собой разыграют местный "Мешков Брест" и "Чеховские медведи". Начало прямой трансляции игрового дня на "Беларусь 5" в 14:00.