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В Бресте появился крытый футбольный манеж
Под куполом находится поле с искусственным покрытием новейшего поколения размером 65 на 110 метров. Спортивный объект - подарок к тысячелетию города, которое Брест отметит в следующем году. Финансировали строительство городской бюджет и Федерация футбола. Теперь в областном центре дети смогут заниматься футболом круглый год.
Первыми на поле в манеже вышли участники матча ветеранов клуба "Динамо-Брест" и сборной Белорусской федерации футбола. Спортивная площадка соответствует всем требованиям проведения матчей международного уровня.
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