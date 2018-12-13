В Бресте появился крытый футбольный манеж

Под куполом находится поле с искусственным покрытием новейшего поколения размером 65 на 110 метров. Спортивный объект - подарок к тысячелетию города, которое Брест отметит в следующем году. Финансировали строительство городской бюджет и Федерация футбола. Теперь в областном центре дети смогут заниматься футболом круглый год.



