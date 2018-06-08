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В Бресте продолжается Кубок Беларуси по легкой атлетике

В Бресте продолжается Кубок Беларуси по легкой атлетике, который пропускают многие лидеры национальной команды. Однако здесь участвует наша известная марафонка Ольга Мазуренок, выигравшая сегодня соревнования в беге на 3000 метров. 

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