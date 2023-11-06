В Бресте прошли Открытые республиканские соревнования по велокроссу. Лучшие велогонщики Беларуси и не только преодолевали дистанцию в несколько километров по пересеченной местности. На пути их ожидало большое количество препятствий. Например, нужно было на велосипеде перепрыгнуть через поваленные бревна, на скорость проехаться по пляжному песку и не упасть или с железным другом в руках пробежаться вверх по ступенькам.