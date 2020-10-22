Действующие чемпионы против борца за выживание. В Бресте сегодня пройдет перенесенный поединок 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В пять вечера местное "Динамо" сразится со "Слуцком". Прямая трансляция из города над Бугом на "Беларусь 5".