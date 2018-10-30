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В Бресте сегодня сыграют македонский "Вардар" и БГК имени Мешкова
Действующий победитель SEHA-лиги - македонский "Вардар" - сегодня гостит в Бресте. Гости - фавориты матча седьмого тура регулярного сезона с нашим БГК имени Мешкова. Белорусы потерпели три поражения подряд и сейчас на пятом месте в турнирной таблице. "Вардар" же лидирует. В шести играх у македонцев пять побед. Прямая трансляция матча начнется в 18:10 на телеканале "Беларусь 5".
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