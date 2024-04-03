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В Бресте стартовал открытый чемпионат Беларуси по плаванию
Главный старт сезона для наших пловцов. Открытый чемпионат страны проходит в Бресте.
В первый соревновательный день разыграли девять комплектов наград. У мужчин на дистанции 200 м брасом лучшее время, ожидаемо, показал Илья Шиманович. В том же стиле, но на дистанции 50 м среди женщин первое место заняла Алина Змушко. А вот Анастасия Шкурдай на дистанции в 200 м на спине стала второй. Брестчанка чуть уступила россиянке Софье Шаховой.
Также сборная Минска выиграла и смешанную эстафету вольным стилем. 3 апреля определятся сильнейшие в 8 видах программы. Старт утренних заплывов в 10:00. Прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5".
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