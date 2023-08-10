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В Бресте стартовали соревнования по плаванию
Горячие баталии II Игр стран СНГ. Сегодня соревнования в четырех городах в шести видах спорта. И в трех будут разыграны медали.
В Бресте стартовали соревнования по плаванию. Утренняя сессия выдалась весьма напряженной. Ждем вечерних финалов. Их будет шесть. Начало в 17:00. Брестский регион обладает яркими традициями в этом виде спорта. Также скоро будем внимательно следить за финалами в пулевой стрельбе в столичном тире имени Тимошенко.
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