Горячие баталии II Игр стран СНГ. Сегодня соревнования в четырех городах в шести видах спорта. И в трех будут разыграны медали.

В Бресте стартовали соревнования по плаванию. Утренняя сессия выдалась весьма напряженной. Ждем вечерних финалов. Их будет шесть. Начало в 17:00. Брестский регион обладает яркими традициями в этом виде спорта. Также скоро будем внимательно следить за финалами в пулевой стрельбе в столичном тире имени Тимошенко.

