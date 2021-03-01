3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Британии в четвертом дивизионе выступает самый экологичный клуб планеты - "Форест Грин"
Освещение на стадионе только за счет солнечных батарей, клубные газонокосилки работают тоже по этому же принципу. Газон удобряется навозом, меню на арене, построенной из дерева, только вегетарианское. И, наконец, форма – последний комплект сделан из кофейной гущи и переработанного пластика. Прошлые комплекты были из бамбука, щитки футболисты носили, кстати, тоже бамбуковые.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все