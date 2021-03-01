В Британии в четвертом дивизионе выступает самый экологичный клуб планеты - "Форест Грин"

Освещение на стадионе только за счет солнечных батарей, клубные газонокосилки работают тоже по этому же принципу. Газон удобряется навозом, меню на арене, построенной из дерева, только вегетарианское. И, наконец, форма – последний комплект сделан из кофейной гущи и переработанного пластика. Прошлые комплекты были из бамбука, щитки футболисты носили, кстати, тоже бамбуковые.



