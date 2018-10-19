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В Буэнос-Айресе завершилась третья юношеская Олимпиада. На счету Беларуси - 9 наград

Красочным шоу в Буэнос-Айресе завершилась третья юношеская Олимпиада. Во время церемония состоялось шествие знаменосцев национальных сборных, а также традиционная передача олимпийского флага следующей хозяйке Игр - Сенегалу. В соревнованиях приняли участие представители 206-ти стран. На счету Беларуси - 9 наград - два золота, три серебра и четыре бронзы.

К слову, уже в воскресенье вечером наша спортивная делегация, включая победителя и призеров Игр, прилетит в Национальный аэропорт Минск.  

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