В Буэнос-Айресе завершилась третья юношеская Олимпиада. На счету Беларуси - 9 наград

Красочным шоу в Буэнос-Айресе завершилась третья юношеская Олимпиада. Во время церемония состоялось шествие знаменосцев национальных сборных, а также традиционная передача олимпийского флага следующей хозяйке Игр - Сенегалу. В соревнованиях приняли участие представители 206-ти стран. На счету Беларуси - 9 наград - два золота, три серебра и четыре бронзы.