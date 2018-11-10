В Бухаресте проходит чемпионат мира по самбо. В копилке белорусской сборной уже 8 наград

Триумф белорусских атлетов на чемпионате мира по самбо. Планетарный форум в эти дни проходит в румынском Бухаресте. Сегодня, во второй день соревнований, наши спортсмены выиграли сразу две золотые медали. Чемпионками мира стали Светлана Тимошенко, которая выступает в весовой категории до 80 килограммов, и Татьяна Мацко в весе до 64 килограммов. Причем Татьяне в финале для завоевания титула хватило всего 27 секунд.

