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В Бухаресте проходит чемпионат мира по самбо. В копилке белорусской сборной уже 8 наград

Триумф белорусских атлетов на чемпионате мира по самбо. Планетарный форум в эти дни проходит в румынском Бухаресте. Сегодня, во второй день соревнований, наши спортсмены выиграли сразу две золотые медали. Чемпионками мира стали Светлана Тимошенко, которая выступает в весовой категории до 80 килограммов, и Татьяна Мацко в весе до 64 килограммов. Причем Татьяне в финале для завоевания титула хватило всего 27 секунд.

Но и эти награды не стали сегодня для нашей сборной единственными. Владислав Бурдзь, Андрей Казусенок и Марина Жарская выиграли серебряные медали мирового турнира. Таким образом, на данный момент в копилке сборной 8 наград. Напомним, в первый день мирового форума белорусские спортсмены завоевали три медали: серебро Алексея Степанькова и две бронзы - Александра Кокши и Екатерины Прокопенко. Чемпионат мира завершится завтра. Напомним, самбо входит в программу II Европейских игр. В июне следующего года в минском Дворце спорта будет разыграно 18 комплектов наград.

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