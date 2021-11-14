В ЧЕ-2023 женская сборная Беларуси по баскетболу примет команду Нидерландов

Женская сборная Беларуси по баскетболу сегодня проведет второй матч в квалификации к чемпионату Европы 2023 года и первый домашний. После виктории над Чехией коллектив Натальи Трофимовой готовится к встрече с нидерландками. Матч пройдет на площадке столичного Дворца спорта. К слову, здесь официальные игры наша сборная не проводила уже более трех с половиной лет. Оппонентки в первом туре также добыли победу, но сегодня фаворитками специалисты называют белорусок. В 15:00 - старт встречи. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".