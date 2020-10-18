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В Чехии футбольные фанаты требуют отмены COVID-ограничений
Чехии на антикарантинный протест вышли фанаты футбольных и хоккейных клубов. Поскольку на площади собрались более 500 человек, к тому же они были без обязательных масок, администрация Праги решила демонстрацию прекратить. Но участники не стали расходиться. Некоторые из них попытались прорвать полицейский кордон на Староместской площади и начали бросать петарды в стражей порядка. Полиция разгоняла митингующих - спецсредствами и водометами.Задержаны не менее 16 человек.
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