В Чехии футбольные фанаты требуют отмены COVID-ограничений

Чехии на антикарантинный протест вышли фанаты футбольных и хоккейных клубов. Поскольку на площади собрались более 500 человек, к тому же они были без обязательных масок, администрация Праги решила демонстрацию прекратить. Но участники не стали расходиться. Некоторые из них попытались прорвать полицейский кордон на Староместской площади и начали бросать петарды в стражей порядка. Полиция разгоняла митингующих - спецсредствами и водометами.Задержаны не менее 16 человек.