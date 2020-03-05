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В Чехии стартует этап Кубка мира по биатлону
В Нове-Место сегодня стартует этап Кубка мира. Из-за коронавируса соревнования пройдут без зрителей, а также отменены все пресс-конференции. В первый день - женская спринтерская гонка. Сборную Беларуси представят Ирина Кривко, Анна Сола, а также Елена и Ирина Кручинкины. Прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 19:25.
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