ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Чехии стартует этап Кубка мира по биатлону

В Нове-Место сегодня стартует этап Кубка мира. Из-за коронавируса соревнования пройдут без зрителей, а также отменены все пресс-конференции. В первый день - женская спринтерская гонка. Сборную Беларуси представят Ирина Кривко, Анна Сола, а также Елена и Ирина Кручинкины. Прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 19:25.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все