В Чехии завершилась первенство мира по мажоретному спорту

Участие в чемпионате принимали коллективы из девяти стран, жюри просмотрело более тысячи номеров. Беларусь представлял брестский ансамбль мажореток Victory. И с престижного спортивного соревнования он вернулся с пятью наградами. Виктория Потоня побывала на одной из репетиций победителей.

На репетициях образцового ансамбля мажореток каждый элемент отшлифовывается: синхронно и красиво его должны выполнить все девочки. В такой хореографии главный не просто танец, еще и владение предметом. В руках мажореток батоны и помпоны. За виртуозным вращением и подбрасыванием палочки колоссальная работа. Тренировки как у спортсменов.

Шпагаты, мостики, элементы повышенной сложности. Мажоретный спорт развит в Чехии. У специалистов этой страны и проходили обучение хореографы коллектива.

В выступлении мажореток важная роль отводится не только хореографии, но и образам. Поэтому костюмы должны быть яркими и запоминающимися. Создается целая концепция номеров, где даже батоны меняют цвет.

Наталья Алексеева следит за сценической одеждой. Она ответственная за внешний вид артистов ансамбля. Ремонтирует костюмы, отделывает их блестками и пайетками. Объясняет, что парадная форма мажореток существенно отличается от спортивного направления.

Брестскому ансамблю мажореток 10 лет. Дата оказалась счастливой. Коллектив впервые в истории страны представлял Беларусь на чемпионате мира по мажоретному спорту, который в конце августа прошел в Праге. Чтобы получить путевку на престижное соревнование, необходимо было пройти через два первенства Европы. На чемпионате мира жюри просмотрело более тысячи номеров коллективов из девяти стран. Среди победителей оказался и брестский ансамбль. А копилку достижений пополнили пять наград (золото, серебро и бронза) в четырех номинациях.