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В чем секрет успеха биатлониста Антона Смольского - репортаж из Пекина

Копилку национальной сборной Беларуси на главных стартах четырехлетия в непростой борьбе распечатал биатлонист Антон Смольский, став серебряным призером в индивидуальной гонке. Как ковалась медаль и в чем секрет успеха ее обладателя - репортаж из Китая.

Подробности в видео.

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