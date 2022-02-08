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В чем секрет успеха биатлониста Антона Смольского - репортаж из Пекина
Копилку национальной сборной Беларуси на главных стартах четырехлетия в непростой борьбе распечатал биатлонист Антон Смольский, став серебряным призером в индивидуальной гонке. Как ковалась медаль и в чем секрет успеха ее обладателя - репортаж из Китая.
Подробности в видео.
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