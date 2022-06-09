В чемпионатах Беларуси по хоккею на траве определились финалисты. У мужчин за золотые медали поборются "Минск" и "Строитель". Минчане примут у себя Брест 11 и 12 июня. После, 16 июня, будет сыгран матч в Бресте - серия длится до трех побед. У женщин в финале "Ритм" и "Виктория". Гродненки дважды сыграют у себя дома со смолевичской командой, затем серия переедет в Минскую область. Все игры будут транслироваться на телеканале "Беларусь 5".