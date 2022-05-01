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В чемпионате Беларуси по футболу клуб "Ислочь" оказался сильнее "Минска" - 2:0
Прервать серию из трех побед "Минска" сегодня смогла "Ислочь". У себя дома "волки" решили исход матча уже в первом тайме. Барковский на 13-й минуте открыл счет, а Дмитрий Лисакович в концовке стартовой 45-минутки закрепил преимущество. Итоговый счет 2:0. Для подопечных Артема Радькова это вторая победа в сезоне, в прошлый раз они встречались со студентами и стали первыми, кто смог их одолеть. В 20:30 1 мая встретятся "Арсенал" и "Динамо Брест". Отметим, что обе команды за 5 туров не одерживали викторий. Более того, динамовцы в данный момент на 15, предпоследней строчке Высшей лиги (это зона вылета). Игра пройдет в Бресте, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".
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