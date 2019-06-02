ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В чемпионате Беларуси по футболу на первое место поднимается борисовский БАТЭ

В матче 10-го тура на выезде обыгран "Гомель" 2:0, Игорь Стасевич и Максим Скавыш отличились. Но уже сегодня в лидеры может вернуться брестское "Динамо" в случае успеха в Слуцке.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все