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В чемпионате Беларуси по футболу сегодня будет сыгран заключительный тур

Начало всех матчей в 14:00. Новый чемпион - "Динамо-Брест" - сыграет против своих одноклубников в Минске. Александр Глеб на Маяковского попробует помочь "Ислочи" обыграть "Минск".

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