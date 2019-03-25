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В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня может определиться первый финалист

Четвертый матч серии в Молодечно проводят местное "Динамо" и "Юность". Столичная команда ведет в противостоянии 3:0. Прямая трансляция встречи в эти минуты на телеканале "Беларусь 5".

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