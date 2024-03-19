В чемпионате Беларуси по хоккею время плей-офф

Кто сильнее на этот раз: "Гомель" или "Неман"?В чемпионате Беларуси по хоккею сейчас самая жаркая и интересная пора - время плей-офф.

Четвертьфинальные серии Кубка Президента подобрались на загляденье. Это отмечают и эксперты, и болельщики. Так, агрессивную и атакующую игру предлагают два суперспециалиста: Сергей Стась и Евгений Летов.

В противостоянии дружин сегодня пройдет шестой поединок. Счет до четырех побед - 3:2 - в пользу "Гомеля". Однако истина проста: последний шаг самый трудный. "Красно-черные" сделают все, чтобы соревновательный год продолжался для них.

Шестой поединок серии клубы проведут в Гомеле. Стартовое вбрасывание в 19:30. Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5".