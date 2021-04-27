В чемпионате Беларуси по мини-футболу ВРЗ победил "Столицу"

В предпоследнем, 21-м, туре чемпионата Беларуси по мини-футболу ВРЗ победил "Столицу" со счетом 3:2 и сохранил вторую строчку за собой. Положение в турнирной таблице следующее: первое место - "Витэн" - 63 очка, ВРЗ - второе - 55 очков, "Столица" - третье - 47 баллов. Матчи заключительного тура регулярного сезона состоятся 1 и 2 мая.