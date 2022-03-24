Тем временем в чемпионате Беларуси по волейболу прошли вторые игры полуфинальных серий: "Шахтер" уверенно справился с "Легионом" - 3:0, а вот минский "Строитель" лишь в пятой партии сломил сопротивление гомельской "Энергии" - 22:20. Третьи игры серий до трех побед пройдут в субботу.